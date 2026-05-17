Сериозно социално напрежение в община Карлово, след като стана ясно, че две от отделенията на общинската болница са заплашени от закриване заради липса на персонал. Болницата обслужва 65 хиляди души от общините Карлово и Сопот. Тя е и най-близкото здравно заведение до курортния град Хисаря.

Проблемът с недостига на лекари е сериозен. Две от отделенията - детско и инфекциозно, са пред риск да затворят, тъй като лекарите не издържат на натоварения график и отказват да поемат извънредни дежурства . Това на практика означава, че трябва да бъдат закрити, а най-малките пациенти препращани към най-близката болница, на 60 километра разстояние - в Пловдив. Това породи социално напрежение и протести в Карлово.

Д-р Нася Димитрова, началник на Детско отделение към МБАЛ "Д-р Киро Попов" споделя, че лекарите са на прага на силите си, няма как да ползват отпуски, нито болничен.

С осем новоприети деца започва дежурството на д-р Димитрова в детското отделение на карловската болница. Тя е единственият лекар е на смяна. В края на месеца в отделението ще останат само трима лекари, след като един напуска. Медиците не издържат и отказват да поемат извънредни дежурства. А това означава затваряне на отделението, през което годишно преминават около 1200 деца.

"Оставаме трима, като един е в пенсионна възраст. Абсолютно всички сме с надработени часове, между 20 и 60 часа на човек", казва лекарят. Тя посочва, че Спешната помощ в града не е покрита с постоянен лекар.

Подобна е ситуацията и в инфекциозното отделение. То в момента се крепи на раменете на единствения останал д-р Анета Милушева, завеждащ отделението. Работи от 40 години тук и от 4 години е пенсионер. Тя също споделя, че не може да ползва нито болничен, нито отпуск. А когато почива, е на разположение.



Наскоро младият лекар, който идвал от Пловдив, напуснал , тъй като не получил обещаните средства за пътни разходи.



Предстоящото затваряне на детското отделение сериозно притесни родителите и гражданите не само в Карлово, но и в региона. Те споделят, че разчитат на детското отделение, защото единствената опция, която обаче е твърде отдалечена, е болницата в Пловдив. А това не е вариант за всички, автобуси има рядко. Хората искат да запазят болницата, защото на нея разчитат жителите и на другите населени места в района.



Заради по-доброто заплащане в частните болници в Пловдив, много от лекарите предпочитат да пътуват и да работят там. Никой не иска да започне в общинската болница. В опит да спаси отделенията ръководството е публикувало няколко обяви. До момента има четирима желаещи.



Д-р Даниел Пранджев, управител на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ – Карлово, казва, че той лично работи по въпроса, за да осигури лекари в болницата. Води разговори и се надява да има резултати. Заплатите са високи, а финансовото състояние на здравното заведение е относително стабилно.

Общината, която е принципал на здравното заведение, е готова да осигури жилище и да поеме транспортните разходи на всеки лекар, желаещ да започне работа в детското отделение. Кметът на Карлово Емил Кабаиванов казва: "Освен това ще обсъждаме заедно с общинските съветници и началниците на отделения възможността да въведем платени нощни дежурства".

И за да бъде решен кардинално проблемът с кадровия дефицит в общинските болници у нас, кметът на Карлово е готов с предложение към нови здравен министър. "Всички студенти по медицина, които завършват и са държавна поръчка, да подлежат на разпределение. Като болниците, в които бъдат разпределени, да поемат разходите", обяснява той.

Болницата обслужва 65 000 души от общините Карлово и Сопот. До две седмици ще стане ясно дали двете отделения ще продължат да съществуват, или деца с родители ще бъдат принудени да пътуват километри, за да търсят лечение.



