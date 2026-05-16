Депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев отправи остри критики към идеята за създаване на междуведомствен орган за контрол върху цените по време на участието си в „Офанзива с Любо Огнянов“. Според него подобна структура рискува да се превърне в „комитет по цените“, напомнящ практики от миналото.

„Факт е, че има проблем с цените, но той не се решава с комитет по цените или с планова комисия от 90-те години“, заяви Панев. Той подчерта, че ролята на държавата трябва да бъде насочена не към директна намеса в ценообразуването, а към гарантиране на честна конкуренция.

По отношение на понятието „справедлива цена“ Панев беше категоричен: „Справедлива цена е тази, която купувачът е склонен да плати, а продавачът - да продаде“. Според него опитите за административно определяне на цени имат дълга история на неуспех, последвано от по-висока инфлация.

Панев изрази съмнение, че предложените от управляващите законови промени ще доведат до поевтиняване на храните. Според него мерките са по-скоро политически отговор на общественото недоволство: „Внесени са като реакция на желанието да се действа бързо срещу инфлацията“.

Въпреки критиките, той открои и положителни елементи - например текстовете, които адресират господстващото положение на търговските вериги спрямо производителите“. По думите му обаче ефектът ще бъде различен: „Това няма да доведе до спад на цените, а до по-добри доходи за земеделските производители“.

Особено остро Панев се противопостави на идеята за „икономически обосновани цени“, базирани на разходите и го определи като остатък от комунизма. Той припомни, че подобни механизми са довели до тежки последици в миналото: „Цените бяха задържани до 1991 г., а след отпушването им инфлацията избухна“.

Според него ценообразуването е много по-сложен процес, като има фактори като сезонност и цикличност. Той предупреди, че подобни текстове могат да се превърнат в инструмент за натиск от регулатори върху избрани търговци.

По темата за разширяване на контрола върху пазара Панев също беше критичен - по думите му това ще увеличи броя на държавните чиновници. Според него дори значително разширен административен апарат няма да бъде ефективен.

Вместо това той предложи по-фокусиран подход: „По-добре е да се следят няколко големи търговски вериги и условията, които налагат на доставчиците“.

Панев свърза ръста на цените и с макроикономическата политика като посочи, че обемът на паричното предлагане се увеличава с милиарди всяка година. По думите му държавните разходи също оказват натиск: „Няма как да се наливат над 10 милиарда в икономиката и да очакваме да няма инфлация“.

Той добави, че спадът в индустриалното производство допълнително усложнява ситуацията.

Решенията за сваляне на охраната от Делян Пеевски и Бойко Борисов Панев определи като „добра първа стъпка към това всеки да бъде равен пред закона“.