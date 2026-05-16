Обстановката на граничния пункт е спокойна
Ден след сблъсъците между гръцки земеделци и полицията, обстановката на граничния пункт „Кулата” е напълно спокойна, а преминаването се извършва без затруднения.
По информация на място, към момента няма нито протестиращи фермери, нито засилено полицейско присъствие. Това дава основание да се очаква, че през следващите часове, както и утре, движението ще остане свободно и без ограничения.
Напрежение на „Кулата”: Полицаи използваха сълзотворен газ срещу гръцки фермери (ВИДЕО)
Припомняме, че вчера се стигна до напрежение, след като протестиращи земеделци се опитаха да блокират границата. Сблъсъците с органите на реда наложиха използването на сълзотворен газ, за да бъде освободено пътното платно и възстановено движението.
Междувременно трафикът през Кресненското дефиле също е напълно нормален.
