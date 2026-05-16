Ден след сблъсъците между гръцки земеделци и полицията, обстановката на граничния пункт „Кулата” е напълно спокойна, а преминаването се извършва без затруднения.

По информация на място, към момента няма нито протестиращи фермери, нито засилено полицейско присъствие. Това дава основание да се очаква, че през следващите часове, както и утре, движението ще остане свободно и без ограничения.

Напрежение на „Кулата”: Полицаи използваха сълзотворен газ срещу гръцки фермери (ВИДЕО)

Припомняме, че вчера се стигна до напрежение, след като протестиращи земеделци се опитаха да блокират границата. Сблъсъците с органите на реда наложиха използването на сълзотворен газ, за да бъде освободено пътното платно и възстановено движението.

Междувременно трафикът през Кресненското дефиле също е напълно нормален.