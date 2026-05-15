Три стари сгради на столичната улица „Цар Шишман“ може да бъдат съборени, за да отстъпят място на нови жилищни блокове. Имотите са собственост на частна фирма и организация, свързана с Българска православна църква, а от Столичната община вече заявиха, че ще търсят начин да запазят сградите.

Историята на една от къщите излиза наяве случайно, след като колекционерът на стари фотографии Пейо Колев открива чувал със снимки по време на ремонт. По думите му кадрите разказват за живота на две оперни певици Катерина Апостолова и дъщеря ѝ Кристина Грънчарова. Имотът впоследствие е завещан на църквата, тъй като наследници не е имало.

Бутат три сгради на улица „Цар Шишман“?

Собствениците на трите имота вече са внесли искане за изработване на нов устройствен план, който да позволи вместо сегашните двуетажни къщи да бъдат изградени по-високи сгради. От строителната компания заявиха за NOVA, че идеята е новите постройки да се впишат в архитектурния облик на района и да съчетаят класическа визия със съвременни стандарти.

От Патриаршеския храм „Св. Александър Невски“, които са собственици на другия имот, все още няма позиция.

От Столичната община обаче обмислят процедура по промяна на статута на сградите, така че те да бъдат обявени за паметници на културата. Заместник-кметът по градоустройство Любомир Георгиев уточни, че ще бъде поискано становище от Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата. "Към момента сградите не са със статут на недвижими културни ценности, но попадат в зона със специален режим заради местоположението си в центъра на София", каза още Георгиев.

"В случай че компетентните органи стартират процедура за промяна на статута на сградите, ние ще се съобразим с предписанията. При вземането на подобно решение е задължително да се вземе предвид по какъв начин би ощетило инвестиционно и финансово засегнатите страни".

От Министерството на културата посочиха, че въпросните имоти не притежават статут на недвижими културни ценности, но поради това, че са в центъра, са със специален статут. Към настоящия момент при тях няма постъпили заявления за съгласуване на инвестиционни проекти за посочените имоти.

Повече гледайте във видеото.