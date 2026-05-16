Жълт код за интензивни валежи с гръмотевици в 12 области от Северозападна, Западна, Югозападна и част от Южна България за 16 май, събота. Очакваните количества на валежите са между 20 и 35 литра на квадратен метър.

Причината е Средиземноморски циклон, който ще определя времето в страната през следващите дни. Валежите ще започнат от югозапад в следобедните часове в събота.

Минималните температури ще бъдат между 7 и 13 градуса, а максималните - между 20 и 25 градуса, в София - около 22.

В събота денят ще започне със слънчево време, но от запад-югозапад ще започне образуване на купесто-дъждовна облачност и до вечерта ще има валежи в почти цялата страна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде от югоизток и ще се усили до умерен.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но следобед с купесто-дъждовна облачност ще превали и прегърми. Вятърът ще е силен от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 19 градуса, температурата на морската вода е около 16 градуса, а заради силния вятър вълнението на морето ще достигне до 4 бала.

В планините също ще се развива купеста и купесто-дъждовнана облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще е силен от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра - около 6.

