България се класира за финала на "Евровизия". Тази събота всички ще стискаме палци на DARA и песента ѝ "Бангаранга". За първи път DARA проби на голямата сцена в България в музикалното предаване X FACTOR в ефира на NOVA през 2015 г., където жури бяха музикалният продуцент Саня Армутлиева и рапарът Криско. Повече за предстоящия финал и нейното представяне те коментираха в "Интервюто в Новините на NOVA".

По думите на Армутлиева DARA е доста комплексен артист. "От моя гледна точка този сезон на X FACTOR беше правен за нея. При нея основното предимство е енергията, която успява да генерира на сцената. Това работи страхотно и придърпва публиката към нея. Тя има много специфичен тембър, необикновена е, екстравагантна. Най-голямото предимство, което си изгради през последните 10 години, е нейната работна етика. DARA е безмилостна към себе си", заяви тя.

Музикалния продуцент обясни, че последните 3 месеца са били "зверски тренировъчен лагер" за DARA. "Вярвам в тази песен от самото начало. Тази песен е въплъщение на доста неща, които Дара носи в себе си – позитивен дух, празник, бунт. Идеална е за Евровизия", каза Армутлиева.

В ритъма на "Бангаранга": Успехът на DARA на "Евровизия" предизвика фурор

"DARA има шанс за първото място, но аз не си го поставям като нещо, което очаквам, нито пък тя. С нея имаме разбирателство, че играем за най-доброто представяне. Най-важното е тя да се чувства добре на сцената и да изпитва удовлетворение от своето представяне", добави още тя.

От своя страна Криско също изрази висока оценка за песента и нейния потенциал да се отличи сред останалите участници в конкурса. "За мен една песен трябва да мога да си я запея още след първото слушане. Песента на DARA страшно много ми хареса – лесно се запомня, ритъмът е танцувален. Това парче има качествата да бъде на върха", заяви рапърът.

Той коментира и тенденциите в конкурса, като подчерта, че международният формат изисква модерно и достъпно звучене. "Сред другите участници не виждам фолклорни песни, така че хората, които очакват подобно нещо, няма да го получат. Когато отиваме на такъв конкурс, песента трябва да бъде на английски", смята Криско. И добави: "Ако реално гледаме на нещата, имаме големи шансове за победа".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова