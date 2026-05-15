Комисията за защита на конкуренцията уличи седем фирми в участие в картелни споразумения при обществени поръчки за доставка на болнична храна и машини и оборудване за добива и строителството. Екипи на комисията са извършили внезапни проверки в офисите на дружествата.

Проверяват се съмнения за манипулиране на обществени поръчки - практика, определяна като една от най-тежките форми на картел. Според КЗК подобни действия водят до сериозно източване на публичен ресурс чрез координиране на цени, разпределяне на пазари и съгласуване на условия между конкуренти.

КЗК и спецполицаи проверяват фирми за картел при доставка на храна за болници

Разследванията са по две отделни производства. Първото е по сигнал на народния представител Васил Пандов и е свързано с пазара на храни за лечебни заведения в София. По данни на комисията три дружества са обменяли чувствителна търговска информация чрез консултант. Второто разследване засяга обществени поръчки за машини и оборудване за добива и строителството, като събраните доказателства сочат координация между три предприятия при подаването на оферти и определянето на ценови параметри. Едното от производствата е постъпило искане за освобождаване или намаляване на санкция по програмата за разкриване на тайни картели.

Фирмите имат 30-дневен срок да представят възражения и да бъдат изслушани пред комисията, след което ще бъдат взети окончателни решения. Санкциите могат да достигнат до 10% от оборота на дружествата за предходната финансова година, като е възможно и ограничаване на правото им да участват в обществени поръчки.

Редактор: Ралица Атанасова