Депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев е бил нападнат. Причината е спор при паркиране. Заподозреният е нанесъл няколко удара на народния представител, съобщиха от СДВР. По информация на NOVA става въпрос за 34-годишен мъж.

Директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов заяви, че сигналът е получен около 21:00 ч., като той е подаден от самия Мирчев. Депутатът твърди, че 10-15 минути преди това е бил атакуван от агресивен шофьор. Мирчев е направил забележка на водача, че е паркирал неправилно. На място са изпратени полицейски екипи.

Нападателят е установен, от него са снети сведения. Няма данни Мирчев да е сериозно пострадал. По случая е образувано досъдебно производство. Николай Николаев, говорител на СРП, заяви, че материалите са докладвани в Софийска градска прокуратура. Той посочи, че „законът ще бъде приложен така, както е записано, независимо от това каква длъжност заема лицето”.

На мъжа е повдигнато обвинение и е задържан за срок от 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Ивайло Мирчев излезе с позиция по случая. Той заяви, че „нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого”. Депутатът разказа, че нападението се е случило след 20:00 ч., на пътя, по който е можел да мине, за да стигне до гаража си. Друга кола е била запушила улицата, Мирчев помолил водача на автомобила да се отмести, но той отказал. Депутатът извадил телефона си, за да го снима, това е „изнервило” другия шофьор и той замахнал няколко пъти с ръка. Мирчев каза още, че през това време самият той е бил в колата си. „Ръката му се плъзна по лявата ми буза”, подчерта той.

След това депутатът се обадил на 112. „Човекът беше в странно, неадекватно състояние. Призовах го да изчака да дойдат от 112. Той отказа и тръгна с колата. Опитах да го спра, докато дойде полицията”, каза още той.