-
Откриха най-дългия мост във Финландия - само за трамваи, велосипедисти и пешеходци
-
Спортни новини (15.05.2026 - обедна)
-
Димитър Манолов: Проблемите с цените са натрупвани с години
-
Адвокати от Велико Търново се оплакаха от полицейски произвол
-
Каква ще е съдбата на фигурите от Паметника на съветската армия и защо СОС е разделен по темата
-
Мотористи от цялата страна излизат на национален протест
Зподозреният е задържан и с повдигнато обвинение
Депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев е бил нападнат. Причината е спор при паркиране. Заподозреният е нанесъл няколко удара на народния представител, съобщиха от СДВР. По информация на NOVA става въпрос за 34-годишен мъж.
Директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов заяви, че сигналът е получен около 21:00 ч., като той е подаден от самия Мирчев. Депутатът твърди, че 10-15 минути преди това е бил атакуван от агресивен шофьор. Мирчев е направил забележка на водача, че е паркирал неправилно. На място са изпратени полицейски екипи.
Нападателят е установен, от него са снети сведения. Няма данни Мирчев да е сериозно пострадал. По случая е образувано досъдебно производство. Николай Николаев, говорител на СРП, заяви, че материалите са докладвани в Софийска градска прокуратура. Той посочи, че „законът ще бъде приложен така, както е записано, независимо от това каква длъжност заема лицето”.
На мъжа е повдигнато обвинение и е задържан за срок от 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
Ивайло Мирчев излезе с позиция по случая. Той заяви, че „нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого”. Депутатът разказа, че нападението се е случило след 20:00 ч., на пътя, по който е можел да мине, за да стигне до гаража си. Друга кола е била запушила улицата, Мирчев помолил водача на автомобила да се отмести, но той отказал. Депутатът извадил телефона си, за да го снима, това е „изнервило” другия шофьор и той замахнал няколко пъти с ръка. Мирчев каза още, че през това време самият той е бил в колата си. „Ръката му се плъзна по лявата ми буза”, подчерта той.
След това депутатът се обадил на 112. „Човекът беше в странно, неадекватно състояние. Призовах го да изчака да дойдат от 112. Той отказа и тръгна с колата. Опитах да го спра, докато дойде полицията”, каза още той.
Последвайте ни