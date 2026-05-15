Българската Национално-здравноосигурителна каса е одържавена. Тя се контролира политически и не е независима. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.

По думите му, това се е случило постепенно, макар че тя не е създадена по този начин. "Нейната идея е да работи с публичен ресурс, но и да бъде независима, за да може да гарантира справедлива и адекватна, ефективна здравна система. Това днес не е случаят", заяви той.

Каква е диагнозата на българското здравеопазване

Според него, това не е единственият проблем на българската система на здравеопазването, но е част от него и трябва да бъде решен. Той признава, че системата е недофинансирана, но и казва, че не може да се иска в момента увеличение на вноските, защото държавата не може да гарантира, че те ще бъдат изразходвани според целите на здравеопазването. Когато това стане, може да се мисли за увеличение на вноската, която е сред най-ниските в Европа.

Професор Хинков засегна и темите за твърде многото хоспитализации в системата, които изглеждат нереални. И това е въпрос на контрол, заяви той, но подчерта, че той не се извършва.

Проблемите (Коменатар на водещия)

За днешното предаване се наложи да прегледаме няколко доклада - разделът, посветен на българското здравеопазване в глобалното изследване на здравните системи на ОИСР, Европейската обсерватория и Европейската комисия. Отделно доклада на ОИСР, посветен на същата тема, сборния анализ на три европейски институции за нашата здравна система, да прегледаме допълнителни данни от НСИ, Министерство на здравопазването и Европейската сметна палата. Опитахме да обобщим тези доклади, експертни анализи, да намерим общите критични точки и да ги коментираме днес.

Трябва ли да има повишение на здравните осигуровки

Проблемите - без да ви изненадвам, са доста ясни от години. Говорим за първо: хронично недофинансиране, под средното ниво за ЕС, както номинално, така и по отношение показател на глава от населението.

Второ: най-високи плащания от джоба на пациентите - тук сме абсолютни, неоспорими шампиони, без никаква конкуренция.

Трето: силно болнично-центрирана и неефективна система - огромната част от парите отиват в болниците, имаме нереалистичен брой хоспитализации и много легла.

Четвърто: криза с броя на медицинските сестри.

Пето - висока смъртност, която може да бъде предотвратена.

Шесто - хронично слаба превенция и високи поведенчески рискове.

Седмо - големи неравенства в достъпа, чисто географски.

И разбира се - проблеми с управлението, качеството и нейно величество: корупция.

Имаме и положителни отзиви. Малко са, но ги има: дигитална система за лекарства, реформа при кардиологичните лекарства и 100% реимбурсация от 2024 година, стратегии за първична помощ.

Структурните проблеми обаче остават дълбоки и системата е една от най-слабите в ЕС по повечето ключови показатели. Всичко това в условията на демографска криза, която очевидно е подпомогната от кризата - можем да я наречем така - в здравната система; критичен недостиг на медицински персонал; генерална финансова неустойчивост.

Редактор: Станимира Шикова