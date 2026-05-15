Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината вече е позната - скокът в цените на задължителната застраховка "Гражданска отговорност", който, според тях, е необоснован.

Преди повече от месец след новината за поскъпването любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определят като „застрахователен произвол и рекет“.

Мотоклубове - в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

Тази вечер те затвориха 26 точки в цялата страна. В централната част на София протестиращите затвориха движението на Площад "Княз Александър Батенберг". Според мотористите задължителната „Гражданска отговорност” за мотоциклети се е увеличила над 80 процента без аргументи. Часове преди националното недоволство те обявиха, че не е приемливо да сключват застраховка за цяла година, защото моторите са ползват само сезонно.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

Извън София протести има на много места в страната - основно по главни пътища. Блокади има в района на Пловдив, Русе, Силистра, Стара Загора и Велико Търново. В Монтана е блокиран Е-79 в посока Дунав мост.

А в Бургас протестът на мотоклубовете блокира изхода на града в посока магистрала „Тракия“. Малко преди 18:00 мотористи от почти всички бургаски клубове блокираха изхода от Бургас. Те обявиха,че ще пропускат единствено автомобили със специален режим.

Недоволството им е срещу е реалното увеличение на застрахователните премии за мотоциклетите, което в много случаи надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за средно увеличение от 10-13%. Настояват и за замразяване на новите цени на „Гражданска отговорност“ за мотоциклетите до извършване на пълна проверка, въвеждане на специален режим „Гражданска отговорност на мотоциклетиста“ и възможност за сезонни и разсрочени застраховки.

Част от мотористите тръгнаха на автошествие, което онзачава, че останалите участници в движението трябва да използват алтернативни маршрути.

Мащабно мотошествие и във Варна. Стотици мотористи се събраха в района на бившата циркова площадка, до стадион „Локомотив“, за да изразят недоволството си срещу повишените цени на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотоциклети. Шествието потегли на три лъча по част от основните булеварди на града, като се стигна до временни пътни блокади, а по време на протеста движението в целия град беше затруднено.

„Не може в рамките на месец - два, гражданската отговорност да поскъпне два пъти. Това е не само несправедливо, а и нечовешко, защото моторите се карат обикновено сезонно. Така е и с караваните - знаете има превозни средства, които са за сезонна употреба. Трябва да се говори за промяна на този режим, който застрахователите поради своята алчност явно искат да променят. Но няма да стане тяхната“, коментира Красимир Симеонов, председател на мото клуб.

„Желаем да има реални и справедливи закони за всички превозни средства. Не е редно да има двойно, драстично увеличаване на "Гражданската отговорност"“, заяви Василена Попова Радичкова, председател на мото клуб.

Стотици мотористи от Хасковска и Кърджалийска област се събраха на протест на пътя за Гърция край Свиленград. Акцията е част от обявения национален протест заради високите цени на застраховките. Мотористите блокираха отсечката от магистрала "Марица" на пътен възел "Ново село" към пункта "Капитан Петко войвода". Въведен беше обходен маршрут.

Снимка: Димитър Иванов, NOVA

Хората настояват държавата да се намеси в казуса с високите цени на застраховката "Гражданска отговорност". Те посочват, че карането на мотоциклет е сезонно, а не целогодишно и определиха повишените цени като произвол от страна на застрахователите.

"Платих си гражданската отговорност на мотора. Според застрахователите има увеличение от порядъка на 10-13%. Гражданската отговорност на мотоциклета ми за периода от април 2025 до април 2026 година беше 136,50 лева. След поскъпването тя стана 117,60 евро за една година. Това е напълно необосновано". Това обясни в „Здравей, България” президентът на Мотоциклетен клуб „Монтана“ Светослав Струнджев.

Той припомни, че законът за еврото все още важи и според него в случая не се спазва. Мотористите са подали жалби до Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, министър-председателя на Република България, финансовия министър и омбудсмана на републиката. "Всички отговори, които получихме, бяха уклончиви. Застрахователите излязоха с позиция, че мотористите сме много рискови и че има сериозно увеличение на пътнотранспортните произшествия с мотори в България", подчерта той.

По думите му още през 2017 година имало протести на мотористите, тъй като мотоциклетите са сезонни превозни средства. "Искаме да плащаме само за времето, в което използваме моторите си. Когато моторът стои в гаража, няма нужда да бъде застрахован. Ние плащаме „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за мотоциклети - парадокс, който сякаш съществува само в България", обясни Струнджев.

От своя страна застрахователите твърдят, че много мотористи не плащат вноските си и че има висок риск от прекратяване на полиците заради неплатени разсрочени вноски. "Ние плащаме първата и втората вноска или сключваме полица за шест месеца - за времето, през което караме моторите си. Не е нормално през декември и януари да плащаме "Гражданска отговорност", когато няма нормален човек, който да кара мотор в снега. В цяла Европа има сезонност за мотори, каравани и кемпери. Това са сезонни превозни средства. Данъкът е целогодишен, защото е данък собственост. Но застраховката е нещо различно - тя покрива щети, ако причиним инцидент на пътя", коментира Струнджев.

И беше категоричен, че протестите няма да спрат.

От на Асоциацията на застрахователите изпратиха позиция, в която посочват, че цената на "Гражданска отговорност" отразява реалния риск и се формира на база обективни изчисления. Причина за покачването ѝ: повишаване на стойността на резервни части, ремонти, труд, медицински услуги и обезщетения за неимуществени щети.

Ето и пълната позиция:

По действащото в България законодателство всяко моторно превозно средство, включително мотоциклетите, трябва да има валидна застраховка във всеки момент, в който е регистрирано и има потенциална възможност да участва в движението.

Проблемът за застрахователите идва от факта, че ползвателите често не правят разлика между годишна застраховка, изплащана на вноски, и сезонна застраховка. По данни на Гаранционния фонд за последните пет години над половината - 52%, от ползвателите не изплащат пълния размер на годишната си застраховка, като най-често плащат само първите две вноски, ако разсрочването е на 4 вноски. В същото време покритието на риска е изчислено на база цялата годишна премия. Това означава, че застрахователят поема риск за целия период, въпреки че реално получава половината премия.

Мотористи се събраха и на площад „Александър I Батенберг” в София. Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста, каза, че поради значителното покачване в началото на април на премиите за застраховка „Гражданска отговорност” 79 мотоклуба са пуснали общи жалби до контролиращите институции (КФН, КЗК и КЗП). Получените отговори са меко казано неудовлетворителни, подчерта Пъргов. „Искаме докато се направят анализи и проверки от Комисията за финансов надзор, цените да се върнат на старите нива от миналата година. Когато има наистина обосновано покачване на разходите на застрахователните компании, тогава чрез ясна методика, да стане ясно това покачване”, каза още националният координатор на мотопротеста.

От Комисията за финансов надзор реагираха с позиция, в която казват, че подкрепят изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите. "Искаме обаче да обърнем внимание, че защитата на потребителите се изразява не само в плащането на ниска цена, но и изплащането на адекватни обезщетения при инцидент. За целта застрахователната премия трябва бъде справедлива, адекватна и изцяло заплатена, включително когато е разсрочена на няколко вноски".

По данни на комисията - процентът на застраховки „Гражданска отговорност” на мотористи с разсрочено плащане с неплатени две и повече вноски е 82 на сто през 2024 година. Днес омбудсманът застана зад мотористите.

„Гражданската отговорност не само, че е за цяла година, но застрахователите отказват да им дадат възможност за разсрочено плащане, каквато възможност съществува за автомобилистите и аз не виждам причина защо за едните може, а за другите не. Ще предприемем мерки, свързани с това да направим предложения за законодателни промени. Има възможност за сезонна „Гражданска отговорност””, коментира Велислава Делчева.

