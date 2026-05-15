Искаме да се даде възможност на хората да вземат решение това лято каква ще е съдбата на Княжеската градина. Това каза Бонка Василева, която е заместник-председател на Столичния общински съвет и общински съветник от ПП-ДБ, по повод решението Столичната община да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия.

Групата на БСП вижда провокация и замаскиране на проблема с Паметника на Съветската армия, каза общинският съветник от „БСП за България” Николай Велчев. По думите му това не е просто едно зелено пространство, а защитен паметник и няма финансова обосновка за това, което искат да направят. „Първата и най-важна стъпка е консервиране на паметника и оставане в държавна собственост на монумента”, посочи Велчев.

Столична община придобива фигурите от Паметника на Съветската армия

„Има решение още от 1993 година за премахването на този монумент и от 2023 г. за преместването му в Музея на социалистическото изкуство. Тоест решенията са различни и винаги са били политически. За да избягаме от тях, както земята, така и фигурите трябва да бъдат дадени на един собственик. Тогава ще преминем към публичен дебат какво трябва да бъде пространството в Княжеската градина”, категорична беше Василева.

Тя допълни, че фигурите са съхранявани от областната управа в село Лозен, като може да има дебат и за това къде да бъдат съхранявани или разположени.

