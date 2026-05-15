Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и директорът на дирекция „Обществено здраве“ Илия Тасев проведоха среща с регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната за извършване на извънредна обработка срещу комари.

„Вие сте нашите посланици на областно ниво. Това не са просто думи. Наистина много ценим вашата работа и днес отново се обръщаме към вас в извънредна ситуация“, заяви министър Ивкова.

„Поводът за днешната среща е необходимостта от предприемане на временни аварийни мерки за защита на общественото здраве от векторно-предавани заболявания, пренасяни чрез комари“, посочи Тасев.

В началото на следващата седмица РЗИ следва да стартират организацията на дейностите по дезинсекция на терени, извън урбанизираните територии. За целта Министерството на здравеопазването ще им предостави съответния финансов ресурс.

