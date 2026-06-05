Столичният квартал „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението.

До момента са задържани 11 души - основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества.

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И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси.

Очаквайте подробности!

Редактор: Ивета Костадинова