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И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси
Столичният квартал „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението.
До момента са задържани 11 души - основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества.
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И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси.
Очаквайте подробности!Редактор: Ивета Костадинова
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