Софийският градски съд остави в ареста Румен Шибилов, обвинен, че е избутал друг мъж от Лъвов мост в София, което е довело до смъртта му. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Според съда има реална опасност обвиняемият, който е с висока степен на обществена опасност, да се укрие или да извърши друго престъпление.

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Прокурорът по делото Искра Петрова заяви пред съда, че престъплението е тежко и умишлено, като за него се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 20 години. Макар обвиняемият да е реабилитиран по друго дело, има неблагоприятни данни за него.

Защитникът на Шибилов, адвокат Цветан Илиев, заяви, че няма опасност подзащитният му да се укрие или да извърши друго престъпление, тъй като има постоянен адрес в село Бежаново. Той призова съда да наложи мярка за неотклонение, различна от „задържане под стража“.

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В последната си дума пред съда Шибилов каза, че съжалява за случилото се и поиска да бъде поставен под домашен арест. Пред съда той посочи, че води скитнически начин на живот.

Редактор: Цвета Лазаркова