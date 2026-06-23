Снимка: Алис Дамянова, NOVA
Лицето е задържано за 72 часа
Софийска градска прокуратура повдигна обвинение на Р. Ш. за убийството на мъж на площад "Лъвов мост" в София. Обвинението сочи, че заподозреният е избутал жертвата през парапета на моста, след което той паднал и загинал. Действията на задържания са били умишлени, пише още прокуратурата.
Мъжът с инициали Р. Ш. е задържан за срок до 72 часа.
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Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.Редактор: Цветина Петрова
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