Софийска градска прокуратура повдигна обвинение на Р. Ш. за убийството на мъж на площад "Лъвов мост" в София. Обвинението сочи, че заподозреният е избутал жертвата през парапета на моста, след което той паднал и загинал. Действията на задържания са били умишлени, пише още прокуратурата.

Мъжът с инициали Р. Ш. е задържан за срок до 72 часа.

Откриха мъртъв мъж в района на Лъвов мост, има задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Редактор: Цветина Петрова