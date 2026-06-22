36-годишен мъж е намерен мъртъв в района на Лъвов мост в София. Трима души са задържани.

Разследва се убийство, съобщиха за NOVA от СДВР. Образувано е досъдебно производство.

От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че сигналът е подаден в 18:00 часа.

Снимка: Алис Дамянова, NOVA

Свидетели са подали информация, че трима души хвърлят човек от моста. Медицинският екип е пристигнал на мястото за 4 минути, но само е констатирал смъртта на мъжа.

Снимка: Алис Дамянова, NOVA

Близки на жертвата обаче твърдят, че двама души са го бутнали. Спорът е бил заради 10 евро и миене на прозорци на коли, с което се е занимавал починалият. Според разказа им нападателят е влачил жертвата за гушата, преди да го изхвърли през парапета.

На място има и екипи на пожарната, полицията, жандармерията и криминалисти. Районът е посетен и от комисар Пелтеков от СДВР. Очаква се полицията да даде официално изявление с повече подробности във вторник.

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Снимка: Алис Дамянова, NOVA

Снимка: Алис Дамянова, NOVA