От 29 юни до 12 юли са направени 859 проверки по Черноморието, като установените нарушения са 259, а тенденцията около една трета от всички проверени обекти да са в нарушения се запазва. Това заяви Анна Митова, директор „Комуникации” в НАП. В ефира на предаването „Пресечна точка” тя коментира, че най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки и разлика в касовата наличност. По думите ѝ има и пет обекта, които са работили без фискално устройство, като два от тях вече са затворени.

Митова посочи, че глобите са различни в зависимост от нарушението. За неиздаване на касова бележка първоначалната глоба е до 2 хил. евро, а при повторно нарушение тя е двойна и води до запечатване на обекта. Тя уточни, че дори вече проверен обект, може да бъде проверен отново.

НАП установи нарушения в близо 1/3 от проверените обекти по Черноморието

Тя коментира и случай с известна дискотека на Южното Черноморие, която миналата седмица е глобена за неиздаване на касови бележки, а освен това в системите на НАП е излязло, че за последните 12 месеца това е второ нарушение. По думите на Митова най-вероятно това, което предстои, е запечатване на обекта.

„Проверките абсолютно не са фиктивни. В момента нашите проверки по Черноморието са изключително масови. Работи се буквално в денонощен режим. Инспекторите първо влизат с таен клиент, без да се легитимират, установяват какво е фискалното поведение на търговеца, след което с легитимират и изискват цялата документация, която ни е необходима, за да установим този търговец дали е изряден”, заяви Митова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова