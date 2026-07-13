Американският актьор и звезда на Бродуей Джош Гризети е починал на 44-годишна възраст. Новината беше съобщена от неговия колега и близък приятел Роб МакКлур, който разкри, че Гризети е починал в петък, 10 юли, пише USA TODAY.

В емоционална публикация в социалните мрежи МакКлур написа, че сърцето му е „съкрушено“ от загубата. „Не съм готов дори да се опитам да разбера случилото се. Мислите ми са със съпругата и семейството му, които се опитват да се справят с тази тежка реалност“, сподели актьорът.

Джош Гризети стана познат на телевизионната публика с ролята на сценариста Ралф в петия и последен сезон на сериала The Marvelous Mrs. Maisel, където участва в осем епизода. В кариерата си се снима още в сериалите The Good Fight и Nurse Jackie, както и във филми като The Immigrant. На големия екран има и малки роли в Men in Black 3 и Revolutionary Road.

Той остави ярка следа и на театралната сцена с участия в бродуейските постановки Something Rotten!, It Shoulda Been You и Peter and the Starcatcher. Освен актьорската си кариера Гризети ръководеше програмата по музикален театър в California State University, Fullerton, където обучаваше бъдещи актьори и изпълнители.

Ако вие или човек, когото познавате, изпитвате мисли за самонараняване или самоубийство, е важно да потърсите помощ от близък човек или специалист по психично здраве. В спешен случай се обърнете към местните спешни служби или към кризисна линия за подкрепа във вашата страна.

Редактор: Ралица Атанасова