Ограниченията върху разходите за банкети, празненства и развлекателни събития в държавната администрация, заложени в бюджета за 2026 г., предизвикаха разнопосочни реакции. Темата беше коментирана в ефира на „Твоят ден“ от председателя на Българската предприемаческа асоциация Добромир Иванов и експерта по човешки ресурси Мария Стоева.

Според Добромир Иванов мярката има по-скоро психологически, отколкото финансов ефект, но изпраща важен сигнал към обществото, че държавата търси начини да ограничи разходите си. По думите му, когато бюджетът е под натиск, е логично първо да бъдат ограничени несъществените разходи.

Оправдано ли е свиването на разходите на администрацията в Бюджет 2026?

„Това е знак, че се мисли в посока по-добро управление на публичните средства. Не става въпрос толкова за конкретната сума, която ще бъде спестена, а за промяна в подхода“, посочи Иванов.

Той допълни, че през последните години държавният сектор е станал по-привлекателен работодател от частния в редица региони на страната, което създава трудности за бизнеса при намирането на кадри. Според него са необходими по-дълбоки реформи и по-ефективно използване на средствата в администрацията.

Мария Стоева обаче изрази съмнение, че ограничението ще доведе до реален положителен ефект. Според нея подобни мерки са по-скоро символични и не решават основните проблеми в държавната администрация.

„Не е ясно колко средства реално ще бъдат спестени и дали това ще доведе до подобрение. Ако говорим за реформа, тя трябва да бъде структурна и да засяга начина, по който работи администрацията, а не само отделни разходи“, коментира Стоева.

Тя подчерта, че част от събитията, които попадат под ограниченията, включват обучения, семинари и дейности за развитие на служителите, които също имат значение за качеството на работата им.

Експерти: Бюджетните мерки са само начало, реалният дефицит и тежките решения тепърва предстоят

Според експерта по човешки ресурси съществува риск подобни ограничения да доведат до допълнителна демотивация сред държавните служители, вместо да подобрят ефективността на администрацията.

И двамата експерти се обединиха около мнението, че е необходим по-задълбочен анализ на начина, по който се разходват публичните средства. Разликата в позициите им обаче остана по въпроса дали настоящата мярка е първа стъпка към реформа или по-скоро символичен жест без съществен финансов ефект.

Ако ограниченията бъдат окончателно одобрени, те ще влязат в сила веднага след приемането и обнародването на бюджета за 2026 година.