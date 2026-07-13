883,6 милиона евро или около 1 милиард долара помощ ще бъдат предоставени за ивицата Газа от ЕС. Европейската комисия съобщи, че е стартирала съвместна инициатива с 15 партньори, съобщи The Times of Israel.

По данни на Комисията инициативата „Екип Газа“ (Team Gaza Initiative), обявена по време на заседанието на Групата на донорите за Палестина в Брюксел, ще подкрепи текущи и планирани проекти за ранно възстановяване в помощ на населението на Газа.

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В инициативата участват 12 европейски държави и Япония, както и Световната банка и Европейската инвестиционна банка.

Редактор: Цвета Лазаркова