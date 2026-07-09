Палестинският президент Махмуд Абас издаде указ, с който насрочи парламентарни избори за 28 ноември. Ако вотът се състои, това ще бъдат първите законодателни избори в палестинските територии от две десетилетия насам, предаде АФП.

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„Президентският указ призовава палестинския народ в Йерусалим, на Западния бряг и в Ивицата Газа да участва в свободни и преки парламентарни избори за избиране на членове на Палестинския законодателен съвет на определената дата“, съобщи официалната палестинска информационна агенция УАФА, позовавайки се на текста на указа.

Редактор: Цвета Лазаркова