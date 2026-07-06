Палестинската въоръжена групировка „Хамас“ обяви разпускането на органа, който управлява Ивицата Газа в продължение на почти две десетилетия, като по този начин проправя пътя за технократски комитет, който да поеме гражданското управление.

„Хамас“ управлява Газа от 2007 г. Тогава бойците на организацията поеха контрола от палестинско движение „Фатах“ през 2007 г., след победата му на парламентарните избори година по-рано.

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Откакто през октомври миналата година влезе в сила примирие между „Хамас“ и Израел в Газа, групировката нееднократно заявява, че е готова да се оттегли от политическия терен в анклава. Тъй като палестинската организация има както политическо, така и военно крило, въпросът за разоръжаването ѝ остава нерешен.

„Ръководителят на правителствения комитет за извънредни ситуации Мохамед ал-Фара официално подаде оставка“, заяви пред AFP Исмаил ал-Тауабта, ръководител на медийната служба на правителството на „Хамас“.

В изявлението се съобщава още, че ал-Фара е решил да разпусне кабинета, за да улесни административния и управленския преход към Националния комитет за управление на Газа (NCAG). Това е преходен орган, действащ под надзора на Съвета за мир на Доналд Тръмп, натоварен от ООН със задачата да упражнява административна дейност в Газа.

Междувременно през последните месеци израелските сили разшириха присъствието си в територията, като поеха контрола на над близо 70% от Ивицата.

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Същевременно „Хамас“ настоява първо да бъде създадена палестинска администрация, преди да разгледа възможността да предаде каквато и да е част от своя арсенал.

Въпросът за управлението на Газа след края на войната остава една от основните пречки пред преговорите за прилагането на втория етап от споразумението. Израел отхвърля всякаква възможност „Хамас“ да се завърне на власт, но на този етап не приема и директно поемане на управлението в Газа от Палестинската автономна власт със седалище Рамала.

Редактор: Иван Иванов