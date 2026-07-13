Деца са освободили от скорост буса, който блъсна момченце на година и половина в бургаското село Орлинци , съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Припомняме, че трагедията се разигра на 11 юли. Според данните от разследването група деца са влезли през незаключената странична врата на автомобила и са освободили скоростния механизъм. Вследствие на това превозното средство е потеглило само на заден ход и е прегазило бебето, което се е намирало точно зад него.

Кола потегли без водач и затисна малко момченце

Пострадалото момченце остава под лекарско наблюдение в УМБАЛ – Бургас. То е с тежка черепно-мозъчна травма, травма на гръдния кош и реална опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, предаде Галя Тенева, кореспондент на БТА в Бургас.

Редактор: Мария Барабашка