С кончината на сенатора републиканец Линдзи Греъм Украйна загуби близък съюзник от обкръжението на президента Доналд Тръмп, отбелязва "Асошиейтед прес".

Греъм беше в Украйна два дни по-рано. Там той даде на украинците повод за оптимизъм, като заяви пред репортерите, че мащабните нови и строги икономически санкции срещу Русия, за които той се бореше от години заедно със сенатора демократ Ричард Блументал, най-накрая са на път да бъдат приети. Той обеща, че като се върне във Вашингтон, ще се срещне с лидери от двете партии, за да прокара предложението. Два дни по-късно, в неделя, светът научи за внезапната му смърт.

Украинските официални лица и законодатели бяха съкрушени от новината. В продължение на години Греъм беше един от най-близките съюзници на Киев във Вашингтон и доверен посредник в отношенията с Тръмп, който имаше напрегнати отношения с президента Володимир Зеленски.

Сега официалните лица се опасяват, че без Греъм способността на Украйна да оказва влияние върху Белия дом може да отслабне по широк кръг от въпроси, а не само по отношение на съдбата на законопроекта за санкциите срещу Русия.

Почина американският сенатор Линдзи Греъм

"Огромна и напълно неочаквана загуба", заяви Александър Мережко, депутат от партията на Зеленски. "Той беше наистина незаменим. Дори не знам кой би могъл да бъде толкова важен за нас сега в обкръжението на Тръмп.Той беше най-тясната връзка между Украйна, нашия президент и Тръмп", добави той. "Нашата позиция в обкръжението на Тръмп може да отслабне", допълва той.

Висши украински длъжностни лица, включително от Зеленски, изказаха съболезнования по повод кончината на Греъм. Зеленски го дефинира като един от най-решителните защитници на Украйна във Вашингтон и като човек, който поддържаше постоянен контакт с Киев.

Той заяви, че е "дълбоко натъжен" от внезапната смърт на сенатора, като отбеляза, че Греъм е посетил Украйна 10 пъти от началото на мащабната руска инвазия и е бил до украинците "когато това беше най-необходимо".

Deeply saddened by the news of the passing of United States Senator Lindsey Graham. Lindsey was a true defender of freedom and the values that make our world safer.



He visited Ukraine ten times during the years of Russia's full-scale invasion and was here with our people when it… pic.twitter.com/7oE2F5ZDAy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026

"Бяхме в постоянен диалог и това ще ни липсва много", написа Зеленски в Telegram, като припомни, че двамата са се срещали два пъти миналата седмица - на срещата на върха на НАТО и отново по време на посещението на Греъм в Киев.

Тръмп заяви, че САЩ ще дадат на Украйна лиценз да произвежда системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

Председателят на парламента Руслан Стефанчук описа Греъм като "непоколебим приятел на Украйна", чиято подкрепа била "принципна и решителна". Той заяви, че винаги ще помни техните "значими, искрени и сърдечни лични срещи", като добави, че вярва, че усилията на Греъм за налагане на по-строги санкции срещу Русия ще бъдат продължени въпреки смъртта му.

Със завръщането на Тръмп в Белия дом след администрацията на Байдън украинските власти предприеха бързи действия за поддържане на отношения с републиканци, близки до него, на фона на нарастващата несигурност относно бъдещата подкрепа от страна на САЩ. Греъм се превърна в централна фигура в тези усилия, заявиха тогава депутати.

Греъм беше политическо явление, което вече е рядкост в Републиканската партия, където Тръмп има абсолютен контрол, отбелязва АП. Сенаторът твърдо се придържаше към по-традиционните консервативни ценности във външната политика, които включваха решителна опозиция срещу Русия, особено агресивна позиция спрямо Иран и натиск върху Белия дом да подкрепи още по-решително израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Какво означава новият оръжеен план на Тръмп за Украйна

Греъм също така беше яростен защитник на традиционните съюзници на САЩ в Европа в момент, когато Тръмп заплашваше да изтегли американските войски от континента и все по-пламенно очерняше НАТО.

Сенаторът се придържаше към тези възгледи, въпреки че те често го поставяха в противоречие с много от яростните поддръжници на изолационизма и подхода "Америка на първо място" в рамките на президентското движение "Да направим Америка отново велика".

Въпреки че Тръмп често се подиграва на републиканците в Конгреса, които смята за недостатъчно лоялни, той беше близък с Греъм и го слушаше, особено по въпроси на външната политика. Подкрепата на Греъм за Украйна обаче се сблъска с оплакванията на Тръмп, че САЩ харчат твърде много пари, за да помогнат на тази страна, припомня АП.

Редактор: Ивета Костадинова