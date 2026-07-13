Жители на столичния квартал „Дружба” 2 сигнализират за нередности с ремонтни дейности, извършени от „Топлофикация София”. Недоволството е породено от щети, причинени след подмяна на тръби от дружеството.

В края на миналата година започва мащабен ремонт пред блока на домоуправителя Илия Горанов. От „Топлофикация София” подменят старите тръби, но хората забелязват редица нередности. Пейките, тротоарите и растителността пред блока им е разрушена, а входът става труднодостъпен.

„Това което ни направи впечатление е че дойдоха с багери, вместо да демонтират старите неща. Още тогава подадохме сигнал защо по този начин се унищожават нещата, вместо да бъдат събрани, за да могат да бъдат възстановено впоследствие. Отговориха: „Не се притеснявайте, всичко ще бъде възстановено след ремонта“, споделя Горанов.

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Шест месеца по-късно почти нищо от обещаното не е възстановено, разказва той.

„Искаме да има нов топлопровод, искаме да работи парното, ние не сме против тези дейности, но това което имаме против е, че обещаха, че ще бъдат възстановени нещата след ремонта, мина над половин година от тогава, а всъщност виждате, че нищо не е възстановено”, оплака се потърпевшият.

В позиция до NOVA, от „Топлофикация София“ твърдят, че след приключване на техническата част, външна фирма подизпълнител възстановява засегнатите от ремонта участъци.

„Дружеството е запознато със сигналите на жителите относно детайли като наклони на алеите и вида на пейките. Въпреки че очакванията на гражданите често са за цялостна подмяна на старата инфраструктура с нова, ангажимент на „Топлофикация София” е възстановяването на премахнатите и повредени елементи в техния функционален вид.“, се казва в позицията.

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Хората се оплакват и от организацията на ремонтните дейности.

„За съжаление моята жена е инвалид и бяхме принудени да не живеем тук докато беше изкопано всичко. Боклуците им още стоят в градинката и не са изнесени. Тук имаше пейки, на които излизаха и почиваха инвалидите, хората които са по-възрастни, но сега ги няма вече”, разказва Валери Пелтеков, жител на блока.

Хората твърдят също, че положеният асфалт не е качествен. Живеещите в района са категорични, че няма да се откажат, докато дружеството не възстанови всичко в първоначалния вид.

Редактор: Цвета Лазаркова