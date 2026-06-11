Столичният общински съвет даде старт на процедурата за избор на нови ръководства на почти всички общински дружества в София. Решението беше прието по време на днешното заседание на местния парламент.

По думите на председателя на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров процедурата ще бъде изцяло прозрачна, като бизнес програмите на всички кандидати ще бъдат публикувани публично. След това те ще бъдат оценявани по предварително обявена методика и ще преминат през публични изслушвания. „Надяваме се да има качествени кандидати за всички дружества и да докажем, че изборът им ще бъде направен на реална конкурентна основа“, посочи той в ефира на „Пресечна точка“

Димитров уточни, че законът поставя редица изисквания към кандидатите, включително минимум пет години професионален опит в съответната сфера и висше образование в определени специалности. Очакванията са конкурсните процедури да приключат до октомври.

Той подчерта, че решението е получило широка подкрепа в Общинския съвет, като единствено четирима съветници от „Възраждане“ са се въздържали при гласуването.

Председателят на групата на ПП-ДБ подчерта, че значението на конкурсите е огромно, тъй като става дума за 18 търговски дружества и 35 лечебни заведения. „Средствата, които преминават през тези дружества, са по-големи от бюджета на Столичната община“, заяви Димитров.

Той посочи като проблемни примери „Топлофикация София“ и Центъра за градска мобилност. По думите му „Топлофикация“ от години е на загуба, а за първи път от дълго време и Центърът за градска мобилност е приключил 2025 г. също на минус. „Средствата от синята и зелената зона вече покриват основно разходите за заплати и издръжка на дружеството. Не може разходите навсякъде да растат, а цените за паркиране да не се променят“, коментира Димитров.

Окончателно: Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

Според него Столичната община ежегодно отделя все повече средства за обществения транспорт и в бъдеще може да се стигне до дебат за увеличение на цената на билета.

На заседанието е било взето и решение девет общински терена да бъдат предложени на спортни клубове и федерации за изграждане на спортни бази. Ако не бъде проявен интерес, ще се търсят варианти за публично-частно партньорство. „Надяваме се на тези места да бъдат изградени модерни стадиони, тъй като терените са на добри локации и в близост до метростанции“, каза още Димитров. Той съобщи и за проект на „Софийски имоти“ за изграждане на тренировъчна спортна зала с плувен басейн в столичния квартал „Младост“.

В заключение Бойко Димитров коментира и темата за Паметника на Съветската армия в София.„Мястото на този монумент е в музея“, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева