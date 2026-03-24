Върховният административен съд спря окончателно поскъпването на синя и зелена София, както и разширяването на обхвата им. Според магистратите, Столичният общински съвет е заявил, че смята значително да се увеличат таксите за платеното паркиране в двете зони. В новите текстове на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община е записано още, че се удължава работното им време, както и че се разширява значително техния обхват, посочват от ВАС. В мотивите към решението си магистратите напомнят, че местният парламент предвижда и въвеждането на "уикенд зона" , поскъпване на служебните абонаменти, поставянето на скоба, както и услугата "паяк". Заради разширяването на обхвата им голяма част от живущите досега в "зелена" зона вече попадат в периметъра на новоопределената "синя" такава, което значително увеличава цената за годишен абонамент.

Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

В решението си от ВАС твърдят, че първоинстанционният съд правилно е преценил, че ако новите текстове влязат в сила, от тях могат да настъпят значителни и трудно поправими вреди. Оспорваните касаят увеличени такси и особено големи размери на разходите, за да се приведат новите изисквания в действия. Според разчетите, пишат от ВАС, това би стрували 11 181 733 лв.

Върховните магистрати приемат, че при евентуална отмяна на оспорваната Наредба в обжалваната част, вредите, които ще настъпят са трудно поправими, тъй като при нейното действие по време на производството по делото, не съществува правен способ за обратно възстановяване в бюджета на общината на разноските за изготвянето на нови схеми, пътни знаци, маркировки, промяна на софтуера, обезпечаващ дейностите по платено локално паркиране, изготвяне на нови образци за талони за паркиране, в размер на 11 181 733 лева.

Затова ВАС приема, че е налице обезпечителна нужда от спиране действието на оспорения подзаконов нормативен акт, както правилно е приел и първоинстанционният съд.

Определението по административно дело № 2972/2026 г. на ВАС е окончателно.