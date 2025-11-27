Снимка: БГНЕС
-
След ранени полицаи и повредена техника: СДВР изпрати писмо до кмета с искане за прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026
-
Официално: Парламентът освобождава зоната за паркиране пред „Св. Александър Невски“
-
Делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов влиза отново в съда
-
Напрежение в софийски квартал: Жива верига срещу строеж в сърцето на парк
-
Къщата с ягодите в София засия предпразнично
-
Младите лекари на пореден протест в София с искане за цялостна реформа (СНИМКИ)
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд
Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София. Административният съд определи като нищожно решението на Столичния общински съвет от 13 ноември. То подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.
Припомняме, че от Столичната община приеха увеличение на цените в зоните за почасово паркиране. Цените не са актуализирани от 13 години и сега общината потърси решение за това как паркирането в столицата да се улесни, особено в идеалния център на града. Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на ПП-ДБ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, внесоха доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София.
Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София
Реформата доведе до вълна от протести. Според софиянци разширяването на зоните и повишаването на таксите е незаконосъобразно и против тяхната воля.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни