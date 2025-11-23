Снимка: БГНЕС
Жители на столицата се събраха пред общината
Пореден протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София. Този път недоволните граждани се събраха пред сградата на столичната община. Според тях разширяването на зоните и повишаването на таксите е незаконосъобразно и против волята на софиянци.
„Основният проблем е, че местата ще намалеят по кварталите, защото не е изградена инфраструктура и повече от колите паркират по тревни площи по принуда. Когато се сложат колчетата, местата ще намалеят с една трета. Хората няма да имат къде да паркират, а ще са си платили абонамент”, заяви една от протестиращите.Редактор: Румен Лозанов
