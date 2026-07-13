Докато светът следи представянето на Лионел Меси и Аржентина на Световното първенство, извън терена се разгръща друга история, която може да хвърли сянка върху една от най-влиятелните футболни организации в света. Според информация на аржентинското издание La Nación, Аржентинската футболна асоциация (AFA) е обект на разследване от Федералното бюро за разследване на САЩ по подозрения за пране на пари и финансови измами, пише CBS sports.

Разследването е започнало през 2025 година, а през 2026 г. е разширено след сигнал от аржентинското Министерство на сигурността. То се намира в начален етап, няма повдигнати обвинения и няма данни случаят да застраши участието на аржентинския национален отбор на Мондиала. Потвърдено е обаче, че американските власти проверяват финансовата дейност на федерацията на територията на САЩ.

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Според публикацията на La Nación разследващите анализират финансови операции за най-малко 260 милиона долара, преминали през американската банкова система. Проверяват се и допълнителни трансфери за около 57 милиона долара, за които според информацията липсва достатъчно ясно обяснение относно предназначението им.

Изданието твърди, че е получило достъп до банкови документи, показващи движение на стотици милиони долари през няколко големи финансови институции, сред които Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank и Synovus Bank. Според проверяващите само част от тези средства могат да бъдат свързани директно с оперативни разходи.

В рамките на проверката вече е бил разпитан аржентинският спортен предприемач Гийермо Тофани. Основен фокус на разследването е връзката между Аржентинската футболна асоциация и американската компания TourProdEnter LLC.

Фирмата отговаря за международните търговски и спонсорски договори на аржентинския футбол извън страната. Нейният собственик е продуцентът Хавиер Фарони, а според публикациите дейността на компанията вече е обект на интерес от страна на няколко федерални прокурори в САЩ.

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Разследващите се опитват да установят как са били структурирани финансовите потоци между федерацията и компанията, как са били управлявани приходите от международни спонсорски договори и дали всички операции са били извършвани в съответствие със законодателството.

Американската проверка не се появява изолирано. Още през декември аржентинската федерална полиция извърши обиски в централата на AFA и в редица футболни клубове в рамките на друго разследване за предполагаемо пране на пари и укриване на данъци.

Това разследване е свързано с финансовата компания Sur Finanzas. В хода му бяха подадени и жалби срещу президента на Аржентинската футболна асоциация Клаудио „Чики“ Тапия и други ръководители на федерацията.

От AFA категорично отхвърлят всички обвинения и твърдят, че стават жертва на политически натиск на фона на продължаващия конфликт между ръководството на федерацията и президента на Аржентина Хавиер Милей относно бъдещето на професионалния футбол в страната.

Една от ключовите особености на случая е, че значителна част от проверяваните финансови операции са преминали през банки и компании, регистрирани в Съединените щати.

Според американското законодателство федералните прокурори могат да упражняват юрисдикция дори върху сделки, извършени извън САЩ, когато в тях са използвани американски финансови институции или компании, регистрирани на територията на страната.

Именно този правен механизъм беше използван и при мащабното разследване срещу ФИФА през 2015 година, което доведе до обвинения срещу десетки футболни функционери и предизвика една от най-големите кризи в историята на световния футбол.

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До 2022 година приходите от спонсори и маркетингови договори постъпваха директно в Аржентинската футболна асоциация, след което част от средствата се разпределяха към местните футболни структури.

След спечелването на световната титла в Катар обаче федерацията променя модела си и сключва споразумение с TourProdEnter за управление на част от международните си търговски права. Паралелно с това присъствието на аржентинския футбол в САЩ започва да се разширява значително, особено след трансфера на Лионел Меси в Интер Маями.

Федерацията открива свой офис в Южна Флорида преди Копа Америка през 2023 година, а впоследствие започва изграждането на две тренировъчни бази в района на Маями. Една от тях вече функционира, а другата все още е в процес на изграждане.

Редактор: Цветина Петкова