Пътната безопасност е система от много фактори, но основните три са път, човек и автомобил. Изключително сериозна връзка има между трите елемента – качеството на пътищата, състоянието на товарните автомобили и човека. Това коментира в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS автомобилният състезател Димитър Илиев.

„В повечето случаи при този тип професии, хората са преуморени и пътуват изключително много. Когато се насъберат толкова много фактори, стигаме до трагични инциденти, като тези, които наблюдаваме. Качеството на пътя и на мантинелите вече е ясно – ние нямаме такива разделителни системи на нашите магистрали. Това, по което може да се работи обаче, е върху контрола на тези хора, защото фирмите ги натискат да направят повече превози, повече транспорт на стоки и същевременно това е за сметка на безопасността, защото те все пак са просто хора”, подчерта Илиев.

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Владимир Тодоров от Българска асоциация на пострадали при катастрофи каза, че не е съгласен с предприетите в момента мерки във връзка със зачестилите инциденти. Според него фокусът се измества върху това, че тежкотоварните автомобили са виновни.

„Грешно се прехвърля вината върху тежкотоварния трафик, а не се концентрираме върху инфраструктурата. Моят апел към регионалното министерство и към пътната агенция е много добре да осмислят концепцията, която я няма никъде другаде в Европа – 99,9% от разделителните системи да бъдат мантинели. Има друг тип системи, има „джърсита” (бетонови блокове), които са с много по-висока степен на задържане и, ако сега нещо трябва да се направи на момента, това е на участъка в района Бургас-Ямбол незабавно да се сложат „джърсита” или мантинели от по-висок клас”, категоричен беше Тодоров.

По думите му е необяснимо това, че в България нямаме бетонови системи и според него причината е корупция.

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Според Димитър Илиев не е нужно да откриваме топлата вода, защото е видно какво се прави по развитите европейски държави. Съществен е и фактът, че там хората са свикнали да спазват регулациите, ограниченията и Закона за движение по пътищата. „Ние сме точно на обратното. Ние искаме да нарушаваме правилата и в момента, в който някой ни присветне с фарове, ако ограничението е 50 ние ще караме с 40 от страх да не ни глобят. Излиза така, че големият ни страх е да не ни глобят, а не ни е страх, че ще загубим живота си. Говорим за разминаване в ценностна система, в зрялост на нацията. Трябва да се разбере от нашето общество, че няма по-опасно нещо от това да управляваме автомобилите и трябва да го правим осъзнато, спазвайки правилата за движение”, категоричен беше Илиев.

Според Владимир Тодоров голям проблем е претоварването на камионите. Те увреждат асфалта и не могат да спират, посочи той. „Държавната администрация в лицето на министерството на транспорта, трябва да създаде организация да се сложат кантари на подходящи места, които да мерят теглото на ТИР-овете и да следят дали има претоварване”, заяви още той.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова