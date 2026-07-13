Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че в бъдеще Световното първенство по футбол може да бъде разширено до 64 национални отбора, като според него подобна възможност трябва сериозно да бъде анализирана след края на настоящия турнир.

В интервю за швейцарската медия Blue Sport Инфантино подчерта, че основната цел на ФИФА е да даде шанс на повече държави да участват на най-голямата футболна сцена.

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„Целият свят трябва да има възможност да мечтае за участие на Световно първенство, а не само Европа и Южна Америка“, коментира президентът на световната централа.

Настоящото издание на Мондиала вече постави нов стандарт, след като броят на участниците беше увеличен от 32 на 48 отбора. Промяната доведе до нов формат на турнира и до въвеждането на допълнителна елиминационна фаза след груповия етап.

Според Инфантино първите резултати показват, че разширяването е било успешно решение.„Качеството на футбола остава изключително високо. Виждаме как все повече национални отбори повишават нивото си и конкуренцията става все по-сериозна във всички части на света“, смята той.

Една от идеите, обсъждани във ФИФА, е при евентуален формат с 64 отбора да се върне правилото само първите два тима от всяка група да продължават към директните елиминации.

По този начин броят на срещите, които един отбор трябва да изиграе по пътя към титлата, няма да се увеличи значително спрямо сегашния формат. Въпреки това подобно разширяване би довело до още по-мащабен турнир. Настоящото Световно първенство включва рекордните 104 мача в рамките на пет седмици, докато при участие на 64 национални отбора броят на двубоите може да достигне 128.

През последните години Инфантино последователно защитава политиката на по-широко представителство на различните футболни региони. Според него развитието на футбола извън традиционните сили е достатъчно основание да се търсят нови формати за световните първенства.

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Той многократно е подчертавал, че държави от Африка, Азия, Северна Америка и Океания трябва да получат повече възможности за участие на големи международни форуми.

Следващото Световно първенство през 2030 година ще бъде историческо не само заради стогодишнината на турнира, но и заради безпрецедентния формат на домакинство.

Мачовете ще се проведат на територията на шест държави - Испания, Португалия и Мароко ще бъдат основните домакини, а Аржентина, Уругвай и Парагвай ще приемат част от срещите по повод вековния юбилей на надпреварата.

Редактор: Цветина Петкова