Айфеловата кула променя часа на затваряне в събота и неделя заради горещата вълна, съобщава АФП. Един от символите на Париж ще затваря в 16:00 ч. вместо в 00:45 ч. „поради прогнозираните високи температури“, съобщи в събота операторът на прочутия туристически обект в своя уебсайт.

Двата най-известни музея във френската столица, Лувърът и „Орсе“, предприеха подобни мерки. Първият ще затваря в 16:00 часа до понеделник включително. Вторият ще прави същото в 17:00 часа до сряда.

На 10 юли френската министърка на спорта, младежта и обществения живот Марина Ферари съобщи, че „131 души са загинали в страната при удавяне от 19 юни насам“ на фона на горещата вълна, довела до рекордно покачване на температурите в цяла Европа, предаде Ройтерс.

Редактор: Ина Григорова