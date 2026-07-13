Какво се случва с държавния бюджет, защо темата за свръхдефицита се измества от фокуса на общественото внимание и какви са политическите последици от скандалите около лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова? Всички тези актуални теми коментираха в студиото на „Твоят ден“ журналистите Ружа Райчева от OFFNews и Арман Бабикян, както и проф. Росен Стоянов от „Галъп Интернешънъл Болкан“.

Ружа Райчева коментира, че в момента се наблюдава засилен политически натиск по отношение на лидера на ДПС. „В момента има открити действия срещу Делян Пеевски от страна на „Прогресивна България“. Ситуацията е много чувствителна и е важно да се каже, че лидерът на ДПС се разследва за недекларирано изнасяне на пари“, заяви тя.

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„Трябва да се обърне внимание, че тези полети са се случвали по време на управлението на „сглобката“, а Десислава Атанасова беше избрана с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС. Това поставя въпросите защо и как е избрана, защото Атанасова не беше маловажна фигура в парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а беше изключително силен парламентарен лидер“, добави още журналистът.

По думите ѝ все още е рано да се правят категорични изводи за политическите намерения на управляващите.

Проф. Росен Стоянов постави акцент върху начина, по който общественото внимание бързо се измества от една значима тема към друга.

„Пълното мнозинство осигурява комфорт за борбата с олигархията. За съжаление, изпадаме в ситуация, в която всяка важна тема бива бързо замъглявана от друга с по-голяма публичност“, посочи той.

„Би било редно да спрем да коментираме действията на онези, които вече получиха своята обществена оценка и не са на власт, защото техните действия вече бяха оценени като незадоволителни“, допълни още проф. Стоянов.

Райчева коментира и темата за системните проявления на корупцията с думите: „Узаконената корупция не е само в една сфера“.Арман Бабикян насочи вниманието към бюджета като основен индикатор за управленските приоритети. „Основното, което се вижда в бюджета, е каква е политиката на едно правителство през следващата половин година“, каза той.

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„В този бюджет управляващите признават, че те политики не реализират, а продължават тези на предишните. Получава се един когнитивен дисонанс - от една страна се борят с олигархията, а от друга - продължават старите политики“, коментира проф. Стоянов.

""Прогресивна България“ показа, че когато има сериозни обществени критики по дадена тема, е готова да преосмисли и да преработи своите предложения“, изтъкна още Райчева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов