Директорът на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и неговият подчинен Илчо Боев - служител по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“, обжалват постоянния си арест пред Апелативния съд в Бургас.

На двамата беше наложена най-тежката мярка от Окръжния съд по обвинение в умишлена безстопанственост. Те са обвинени в нанасяне на щети на държавното дружество в размер над 303 хиляди евро, платени през последните шест месеца за почистване на сондажи, които според държавното обвинение не са почистени.

Съдът постанови постоянен арест за директора на ВиК-Бургас и служител на дружеството

При доказване на вината им законът предвижда наказание от две до осем години лишаване от свобода. Защитата им поиска по-леки мерки за неотклонение, като бе категорична, че подзащитните им нямат вина. Причината е, че в длъжностните им характеристики било записано, че проверяват и подписват документи, а не работят на терен.

Припомняме, че на 3 юли служители на ГДБОП влязоха в централата на дружеството, където извършиха обиски, продължили осем часа. Задържани бяха над 10 души, включително директорът и неговият заместник Пламена Жечева. Срещу Мирчев е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. Разследването е насочено към злоупотреби и източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивна дейност и ремонти на сондажи. В началото на седмицата Бургаският районен съд остави Мирчев за постоянно в ареста.