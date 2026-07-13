На фона на високите температури и повишения риск от пожари, пожарната и полицията започват засилени проверки в Пловдивско. Под специално наблюдение ще бъдат земеделските райони и местата, където има опасност от възникване на огън. За нарушителите се предвиждат сериозни глоби, а при тежки последици законът допуска и наказание „лишаване от свобода“.

74 произшествия са ликвидирани общо, от които 44 са пожарите само за събота и неделя, заяви в ефира на „Здравей, България” ст. комисар Васил Димов, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Пловдив.

„Предвидихме засилени проверки, тъй като очаквахме такъв ръст. 14 акта са съставени за административни нарушения, включително за установени запалвания. Два пъти и половина нарасна броят на пожарите само за тези два дни, спрямо пожарите предходната седмица и целия месец юни”, посочи той.

По думите му нарушители са хванати на три от пожарите, като санкциите за физически лица достигат до 1000 евро, а за юридически лица до 2500 евро. Нарушения са установени при извършване на дейности в земеделски земи, когато не е била обезопасена техниката и не са били направени ивиците, които е необходимо по време на такива дейности да се направят, а също не е осигурена дежурна техник, обясни пожарникарят.

Най-смъртоносните пожари в Европа през последното десетилетие

Ст. комисар Димов каза, че запалената суха трева и стърнища е основната причина за пожарите и по думите му това е абсолютно недопустимо и нарушителите не се съобразяват със законовите изисквания.

Затвор до 3 години се предвижда в наказателния кодекс при палежи, когато са настъпили съществени материални щети, а при причиняване на смърт достига до 15 години, обясни той.

„Искрено се надявам хората да се вслушат в нашите призиви и да намалим броя на запалванията като превенция. Защото санкциите са само едната страна. Най-важно за нас е хората да намалят дейностите, които създават риск от възникване на пожар”, призова пожарникарят.

Проверките ще продължат до края на пожароопасния сезон всеки ден, а събота и неделя ще са особено интензивни, каза още ст. комисар Васил Димов.

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