САЩ и Иран се въртят в омагьосан кръг, вече няколко пъти се наруши меморандума, а в тези 60 дни, в които трябваше да се договарят за детайлите, те започнаха отново. Няма стъпка напред, коментира в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS журналистът Нина Спасова.

Според журналиста Ангел Петров двете държави разбират по различен основни моменти, свързани с меморандума. „Какво ще стане с Ливан, какво ще стане с Ормузкия проход, какво ще стане с ядрената програма и какво ще стане с тези 300 милиарда, които уж Щатите се ангажираха да помогнат да достигнат ислямската република. Всяка от двете държави се опитва по свой начин да получи по-силна позиция – и с дипломацията, и с ударите, с които всяка от двете страни си мисли, че може да постигне нещо”, коментира журналистът.

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Според Нина Спасова Ормузкият проток остава основният проблем в момента. „Иран е поел ангажимента да осигури нормално корабоплаване, но меморандумът не уточнява точно пътя, по който трябва да се движат корабите. Южният коридор тях не ги устройва, но те искат така да нагодят нещата, че тях да ги устройва. Критиците на Тръмп го обвиняват, че е направил меморандума, така че да удовлетворява желанията на Иран, но въпреки това се вижда, че няма ефект от него”, посочи журналистът.

По думите й се засилва войнствената антиамериканска реторика. Останалите засегнати страни в региона вече се пренастройват и ОАЕ са започнали постъпки да открият нов петролопровод, с който да не зависят конфликта в Ормузкия проток, каза още Спасова.

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Щатите имат два интереса, които не съвпадат с израелските – да се реши ситуацията в Ормузкия проток, така че да не се вдигат цените и да се излезе от войната по минимално недостоен начин, смята Петров. „Иран, от своя страна, иска, освен да си получи парите в бъдеще, освен да има някаква гаранция, че няма да си унищожи ядрената програма напълно пред целия свят, иска да му се запази някакъв превес в Ормузкия проток, защото му хареса това, което изпита като власт, иска и да запази влиянието си в Ливан”, заяви той.

„Европа няма, но не се и стреми да има особено влияние в този конфликт, защото почти не зависи от петрола, който върви през Ормузки проток”, смята Нина Спасова.

„Никой не иска война, а всички по един или друг начин я удължават, и това може да продължи до безкрай, тъкмо защото изходът от ситуацията и за двете страни, така че да не се засрамят, е малко неясен”, според Ангел Петров.

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Редактор: Цвета Лазаркова