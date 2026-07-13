Премиерът Румен Радев обсъди с представители на германски изследователски институти и издателства възможностите за разширяване на сътрудничеството между България и Германия в областта на образованието, науката и иновациите. Срещата беше организирана по инициатива на Германската федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, която представя възможности за задълбочаване на двустранното партньорство.

По време на разговора беше отбелязано, че образованието и подготовката на висококвалифицирани кадри са ключови за изграждането на икономика с висока добавена стойност и за повишаване на конкурентоспособността на България.

Премиерът обсъди с представители на полската WZL-2 продължаването на поддръжката на българските МиГ-29

Обсъдени бяха възможности за по-тясно партньорство между български и германски университети и научноизследователски организации. Сред основните теми бяха обменът на технологии, развитието на иновации, подготовката на специалисти и прилагането на научни разработки в практиката. Акцент беше поставен и върху сътрудничеството в области като роботиката, изкуствения интелект за индустриални приложения, модерните производствени технологии и устойчивото производство.

Радев отбеляза, че Германия остава водещ икономически партньор на България и подчерта значението на инвестициите в човешкия капитал за устойчивия икономически растеж. По думите му страната ни трябва да развива съвременна научна и изследователска инфраструктура, която да насърчава младите хора да се реализират професионално в България.

Германски компании проявиха интерес към инвестиции във високите технологии в България

В срещата участваха още министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов и председателят на Българската академия на науките Евелина Славчева.

Редактор: Ралица Атанасова