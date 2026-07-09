Германски компании и организации проявиха интерес към разширяване на партньорството с България във високотехнологични сектори, сред които изкуственият интелект, енергетиката и изграждането на „умни градове“. Това стана по време на среща на премиера Румен Радев с ръководството на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия и представители на научни и бизнес организации.

По време на разговора министър-председателят заяви, че България преминава през дълбока трансформация, насочена към изграждането на по-ефективни институции и създаването на предвидима и конкурентоспособна среда за инвестиции и иновации. Той подчерта като основни предимства на страната стратегическото ѝ географско положение, квалифицираната работна сила и благоприятната данъчна политика.

Министър Ива Петрова: България разглежда енергийната сигурност през регионалната перспектива

От германска страна бяха представени идеи и добри практики в сферата на високите технологии и модерното градско развитие, като беше заявена готовност за развитие на съвместни проекти с България.

По време на срещата бяха обсъдени още подготовката на страната за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), по-ефективното усвояване на европейските средства и необходимостта бюджетната политика да подкрепя икономическия растеж, без да налага прекомерни ограничения.

Редактор: Ралица Атанасова