Европа трябва да пренастрои политиката си по отношение на потреблението на горива. Тя я пренастрои и по отношение на източниците. Ако е затворен Персийският залив, трябва да се търсят алтернативи и всички европейски държави намериха такива. Затова не се стигна до недостиг на вътрешните пазари. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS Андрей Делчев от Българската петролна и газова асоциация.

„Но намаляването на енергийното потребление, особено на петролни продукти, повишената електромобилност и всичко останало - това са неща, които трябва да се случат”, заяви той.

По думите му рафинерията у нас има осигурени горива поне до средата на септември, като преговаря и за следващ период. И тъй като вече има и други източници, то до недостиг в България не би трябвало да се стигне, прогнозира Делчев. „Пазарът е задоволен и въпреки че в последните два дни, след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран, цената на петрола тръгна нагоре, тарифите по бензиностанциите не са мръднали”, посочи експертът. Според него, ако до няколко дни трендът във фючърсите върви нагоре, цената на колонките на бензиностанциите също ще се повиши.

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„Производството на рафинерията захранва на 100% нуждите от автомобилен бензин А95 и дизел. За авиационното гориво важи същото, въпреки че в момента производството е малко стеснено. Покрити са и нуждите от LPG и газ пропан-бутан на около 30%. Всичко останало като газ пропан-бутан се внася и странта ни е голям вносител. По отношение на масовите горива, рафинерията не само, че задоволява потреблението, а има и огромен износ”, заяви Делчев.

По темата за договора с „Боташ” Делчев коментира, че основно юридическо правило е, че когато се преразглеждат стари контракти, това не може да се случва от днешна перспектива. „Този договор е сключен в началото на 2023 г. и случилото се тогава на газовите пазари е много по-различно от това, което се случва сега. Оценката на този контракт не е еднозначна. Това, че сега се подписа този анекс с „Боташ”, е добра новина, но доколко ще се използва коридорът за доставка през турските терминали и мрежа и доколко ще се използват гръцките възможности, зависи от това какъв газ се договори и на каква цена. Това към момента не е ясно. Въпрос на търговски условия е откъде е по-изгодно да се внася”, коментира Делчев.

Според него сега сме в изгодна позиция да плащаме само това, което пренасяме, а не празен капацитет. „Според мен споразумението е добро”, категоричен беше специалистът.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова