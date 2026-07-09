Шофьор с 3,26 промила алкохол е бил установен при полицейска проверка в руенското село Ръжица, съобщиха от полицията.

Около 14:50 ч. служители на реда спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 52-годишен местен жител. Тестът с дрегер отчел 3,26 промила алкохол. Водачът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.

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Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Редактор: Мария Барабашка