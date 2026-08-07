Снимка: Национален парк „Рила”
Тя изплувала сама преди няколко дни
Риболовна мрежа е отстранена от езеро Близнака, съобщават от Национален парк „Рила”. Тя изплувала сама преди няколко дни.
Мотористи разораха пътеката в Национален парк „Рила”
С усилията на трима дежурни служители на парка и доброволец мрежата от около 16 метра е извадена.
Риболовът в района на Седемте рилски езера, на територията на Национален парк „Рила“ е забранен, а нарушителите се наказват с глоба от 500 до 5000 лева, изчислена в евро.Снимка: Национален парк „Рила”Редактор: Ина Григорова
Източник: Национален парк „Рила”
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