Риболовна мрежа е отстранена от езеро Близнака, съобщават от Национален парк „Рила”. Тя изплувала сама преди няколко дни.

Мотористи разораха пътеката в Национален парк „Рила”

С усилията на трима дежурни служители на парка и доброволец мрежата от около 16 метра е извадена.

Риболовът в района на Седемте рилски езера, на територията на Национален парк „Рила“ е забранен, а нарушителите се наказват с глоба от 500 до 5000 лева, изчислена в евро. Снимка: Национален парк „Рила”

Редактор: Ина Григорова