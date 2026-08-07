Окръжната прокуратура в Бургас изнесе повече подробности във връзка със задържания и обвинен вече бивш шеф на ВиК-Бургас. Освен на Цветан Мирчев, са повдигнати обвинения и на двама негови подчинени.

Лицата са задържани за срок до 48 часа. Те ще отговарят пред Темида за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Участниците в нея извършвали нелегални деяния на територията на Бургаска област в периода от февруари 2024 г. до средата на юли 2026-а, съобщават от Прокуратурата.

​Обвинение е повдигнато и на още един мъж, което към настоящия момент не му е предявено, тъй като бил в чужбина.

Прокуратурата повдигна обвинения на бившия шеф на ВиК-Бургас

​Установено е, че двама души действали в качеството си на ръководни служители на ВиК-Бургас, а трети бил техническо лице, което оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реалното отчитане на потребената вода. Акумулираните от групата средства били предавани на обвиняемия, който към момента не е в страната.

​Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Припомняме, че Цветан Мирчев беше арестуван при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което - върнато на прокуратурата в морския град.

Редактор: Дарина Методиева