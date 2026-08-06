Снимка: Цеца Алексова, NOVA
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Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления
Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинения на бившия вече изпълнителен директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и още двама негови подчинени.
Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество, научи NOVA от свои източници. Веднага след изготвянето на обвинението, Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП.
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Припомняме, че той беше арестуван при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което беше върнато на прокуратурата в Бургас. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата задържани.
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