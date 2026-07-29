Софийската градска прокуратура съобщи, че е изпратила разследването, свързано с дейността на ВиК-Бургас, на Окръжната прокуратура в морския град, след като не е установила данни за престъпления, които да са от нейната компетентност.

От държавното обвинение уточняват, че разследването е било за предполагаема организирана престъпна група. В хода му са извършени множество процесуално-следствени действия в Бургас и Поморие.

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След анализ на събраните доказателства прокурорите са стигнали до извода, че няма данни за престъпления, извършени на територията на София или от лица с конституционно установен имунитет, чиито случаи се разглеждат от Софийската градска прокуратура.

Тъй като дружеството ВиК-Бургас е регистрирано в Бургас, а предполагаемите нарушения и евентуалните вреди също са свързани с този регион, с постановление от 16 юли 2026 г. делото е изпратено по компетентност на Окръжната прокуратура там.

От СГП подчертават, че занапред именно прокуратурата в Бургас ще прецени какви последващи действия да предприеме по случая в рамките на своите законови правомощия. В позицията си Софийската градска прокуратура заявява още, че работи единствено въз основа на закона и при спазване на принципите на обективност, безпристрастност и независимост.

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Окръжната прокуратура в Бургас също излезе с официално разяснение по повод разследването, свързано с дейността на ВиК-Бургас.

От прокуратурата съобщават, че досъдебното производство първоначално е било образувано в София по подозрения за участие в организирана престъпна група. Разследването се води от ГДБОП.

На 23 юли материалите по делото са изпратени в Окръжната прокуратура в Бургас по разпореждане на прокурор от Софийската градска прокуратура. Причината е, че според събраните до момента данни евентуалните престъпления са извършени на територията на област Бургас и са нанесли вреди на дружеството ВиК Бургас. Затова именно бургаската прокуратура следва да ръководи разследването.

След като делото е постъпило в Бургас, няколко прокурори са си направили самоотвод, като са поискали да не участват в производството. Исканията им са били уважени от Апелативната прокуратура. От държавното обвинение подчертават, че мотивите за тези самоотводи не са свързани с отношения с обвиняеми лица, тъй като към момента по делото все още няма привлечени обвиняеми.

В началото на заседанието на Министерския съвет в сряда премиерът Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата. Според него обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи. „Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите. Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Тя обаче прави точно обратното: колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа“, заяви премиерът.

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Като пример той посочи разследването срещу ръководството на ВиК - Бургас. По думите му при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери. „Полицията арестува служители на ВиК - Бургас, начело с изпълнителния директор. В хода на разпитите се получиха интересни признания за злоупотреби в огромни размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и, още по-важното - към национално известни фигури. Това беше сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция“, каза Радев.