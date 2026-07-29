Министър-председателят Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет в сряда. Според него обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи.

„Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите. Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Тя обаче прави точно обратното: колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа“, заяви премиерът.

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Като пример той посочи разследването срещу ръководството на ВиК - Бургас. По думите му при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери.

„Полицията арестува служители на ВиК - Бургас, начело с изпълнителния директор. В хода на разпитите се получиха интересни признания за злоупотреби в огромни размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и, още по-важното - към национално известни фигури. Това беше сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция“, каза Радев.

Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура, тъй като според събраните данни сред замесените има лица с имунитет. По думите му впоследствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавяне.

„След протакане и консултации на най-високо ниво се решава случаят да бъде изпратен обратно в Бургаската градска прокуратура. Само че така го пращат, че делото пътува една седмица от София до Бургас. Първият определен наблюдаващ прокурор си прави отвод. Вторият прокурор - отвод. Третият прокурор - отвод. В момента делото виси и е почти смачкано“, заяви министър-председателят.

Според него междувременно задържаните служители вече са на свобода и са подложени на натиск от хората, които са посочили в показанията си.

„Служителите на ВиК - Бургас си се разхождат свободно. Подложени са на натиск от същите тези национално известни публични фигури. Виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, те вече започват да се отказват от първоначалните си показания“, заяви Радев.

Премиерът постави под съмнение и мотивите за отводите на прокурорите, като отправи остри въпроси към държавното обвинение. „Интересни са и мотивите за отводите - обвързаност със заподозрените лица. И тук идва въпросът - кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност? Такова бламиране на едно разследване могат да си позволят само хора, които са или силно уплашени, или силно зависими“, коментира той.

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Радев свърза случая и с предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, като подчерта, че той ще бъде тест за независимостта на съдебната система. „Предстои избор на нов Висш съдебен съвет. Той трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. Затова заявяваме, че компромис с професионалните и нравствените качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Този избор трябва да служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси“, заяви министър-председателят.

Министър-председателят Румен Радев заяви, че въпреки критиките му към прокуратурата, правителството няма да се откаже от усилията за разследване на случаи на висока корупция. По думите му МВР и службите ще продължат да работят активно за разкриването на злоупотреби, довели до сериозни щети за държавата.

„Въпреки съпротивата на прокуратурата МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност“, заяви Радев.

Малко по-късно от държавното обвинение отговориха. Софийската градска прокуратура е изпратила разследването за дейността на ВиК-Бургас на Окръжната прокуратура в Бургас, след като е установила, че няма данни за престъпления от нейната компетентност. Според прокуратурата предполагаемите нарушения, евентуалните щети и дейността на дружеството са свързани с Бургас, поради което именно местната прокуратура ще прецени какви действия да предприеме по случая.

Окръжната прокуратура в Бургас също излезе с официално разяснение по повод разследването, свързано с дейността на ВиК Бургас.

От държавното обвинение съобщават, че досъдебното производство първоначално е било образувано в София по подозрения за участие в организирана престъпна група. Разследването се води от ГДБОП.

На 23 юли материалите по делото са изпратени в Окръжната прокуратура в Бургас по разпореждане на прокурор от Софийската градска прокуратура. Причината е, че според събраните до момента данни евентуалните престъпления са извършени на територията на област Бургас и са нанесли вреди на дружеството ВиК Бургас. Затова именно бургаската прокуратура следва да ръководи разследването.

След като делото е постъпило в Бургас, няколко прокурори са си направили самоотвод, като са поискали да не участват в производството. Исканията им са били уважени от Апелативната прокуратура. От държавното обвинение подчертават, че мотивите за тези самоотводи не са свързани с отношения с обвиняеми лица, тъй като към момента по делото все още няма привлечени обвиняеми.

„Лукойл“

Премиерът коментира и казуса с „Лукойл“, като отправи критики към приетите от предишното управление законодателни промени. По думите му така нареченият „30-секунден закон“ е създал сериозни рискове както за бургаската рафинерия, така и за държавата.

„Миналата година управляващите приеха набързо един нескопосан закон за „Лукойл“, който доведе до много сериозни проблеми пред българската рафинерия и държавата като цяло“, заяви министър-председателят.

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Той посочи, че вследствие на закона са били блокирани сметките на компанията и е ограничена възможността за търговия с дружества, регистрирани в Швейцария. По думите му правителството вече е успяло да реши този проблем.

„Преди месец решихме този проблем. На второ място беше заявен арбитражен иск за 3 милиарда евро срещу България. Надявам се да обезвредим и тази мина“, каза Радев.

Министър-председателят обърна внимание и на решение на Конституционния съд, с което законът е обявен за противоконституционен.

„Миналата седмица Конституционният съд отхвърли този закон като противоконституционен. Решението вече е обнародвано и влезе в сила. Управлението на рафинерията преминава незабавно под контрола на руските акционери. Тоест автоматично преминаваме в режим на санкции“, предупреди той.

Радев благодари на Министерството на икономиката за изготвения нов законопроект, който по думите му трябва да гарантира нормалната работа на рафинерията.

„Искам да благодаря на Министерството на икономиката, че, работейки денонощно, успя да подготви адекватен закон, който днес ще бъде разгледан в пленарната зала. Целта е да спасим страната от санкции и да гарантираме непрекъснатата работа на рафинерията в Бургас“, заяви министър-председателят.

Националната детска болница

Премиерът коментира и критиките на опозицията по повод Националната детска болница. Той отхвърли твърденията, че правителството се отказва от проекта, защото в тазгодишния бюджет не са предвидени допълнителни средства.

„По-скандално от ситуацията около „Лукойл“ е спекулацията на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница, защото в бюджета за тази година не били предвидени пари за нея“, заяви Радев.

Той припомни, че през годините проектът не е бил придвижен въпреки управлението на предишните кабинети. „Това го твърдят хората, които управляваха 15 години и изобщо не ги интересуваше тази болница. А и други, които за пет години три пъти правиха бюджет и така и не разбраха по каква схема се изгражда тази болница и къде са парите“, каза премиерът.

Според него средствата за изграждането на лечебното заведение вече са осигурени, а причината да не се предвиждат нови средства в бюджета е липсата на готовност проектът да започне.

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„По сметката на здравната инвестиционна компания, която отговаря за строежа на болницата, има 47 милиона евро. Няма нужда тази година да се залагат допълнителни финансови средства. Дори да имаше още един милиард, тази година не можем да изхарчим и едно евро“, подчерта Радев.

Той обвини предходното управление в бездействие и заяви, че към момента липсват ключови етапи за реализацията на проекта. „След 2023 година резултатът е нулев. Няма инвестиционен проект, няма определен проектант, няма разрешение за строеж, няма избран строител. Освен това проектът е блокиран във Върховния административен съд заради обжалвания. Това е резултат от безхаберието и некомпетентността на сглобката“, заяви министър-председателят.

Радев увери, че кабинетът няма да се откаже от изграждането на Националната детска болница и определи проекта като един от основните приоритети на правителството.

„Искам да уверя родителите, лекарите и цялото общество, че сме твърдо решени да излезем от тази правна каша, в която се намира проектът. Ще върнем контрола в Министерството на здравеопазването, там, където му е мястото, и ще реализираме Националната детска болница. За нас тя е национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки“, заяви премиерът.