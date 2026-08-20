С мащабна историческа възстановка, музикални спектакли и интерактивни изложения ще бъде отбелязано националното честване „Шипченска епопея“, посветено на 149-ата годишнина от героичните боеве.

Габрово и връх Шипка отново ще станат център на родолюбивото събитие, което ще събере хиляди българи на 21 и 22 август 2026 г., съобщи областният управител на града Кристина Сидорова. Честването се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова.

Кулминацията на тържествата ще бъде грандиозната историческа възстановка на епичните боеве, в която ще се включат над 400 души от Национално дружество „Традиция“.

Правителството отпуска 3 млн. евро за реставриране на паметника "Шипка"

Организаторите са подготвили и специални изненади за посетителите. В обособен кът на паркинга в подножието на Паметника на свободата ще бъде разположена военна щабна палатка. От 10 до 15 часа на 22 август всички желаещи ще имат възможност да разгледат отблизо автентично оръжие и облекло от епохата, да облекат характерни опълченски униформи от Освободителната война и да си направят безплатна моментна снимка за спомен във фотобудка, разположена на историческия връх.

Освен историческите реконструкции, на паркинга под паметника ще бъде разположено и изложение на съвременно военно оборудване от Българската армия.

Редактор: Цвета Лазаркова