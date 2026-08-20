Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте във връзка с публикуваната статия на "Файненшъл Таймс" в сряда. В нея изданието беше написало, че Иран обмисля удари в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Като потенциална цел се споменава и България. Властите у нас обаче отрекоха да има опасност за националната сигурност на страната.

Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Рюте лично потвърди пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на Алианса. Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прехващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия, припомни Рюте.

В статията се споменава страната ни и заради американските военни самолети, които се намират във военна база „Безмер”. Те са два, но през последните седмици властта на няколко пъти заяви, че единственото, което те изпълняват, са учения и страната ни по никакъв начин не участва в конфликта между САЩ и Иран.

„Файненшъл Таймс“: Иран обмисля удари в Европа. Властта в София: Няма пряка опасност за България

Според двама неназовани източници, близки до иранския режим, на които се позовава британският всекидневник „Файнешъл Таймс”, е възможно Иран да нанесе удари по американски бази в Европа като отговор при евентуална нова ескалация.

Последва отговор от българските институции. Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира , че не се води от статии във вестници, а от документи, които получава в нашите служби. След разпространената информация последва реакция и от НАТО. В отговор до „Ройтерс” от Алианса заявяват, че са готови да реагират на всяка заплаха и ще предприемат всички необходими действия за защитата на държавите от НАТО.

Редактор: Калина Петкова