„Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни“, заяви в ефира на „Здравей, България” заместник-председателят на Народното събрание и депутат от "Демократична България" Атанас Атанасов.

По думите му забавянето около кандидатурата на Гюров не означава, че инициативата се е провалила. „Промени се механизмът, по който това ще се случи“, коментира той. И обясни, че още преди година по негова инициатива е бил създаден формат с широко представителство, който да търси механизъм за излъчване на единен кандидат на демократичните сили.

"Сега процесът се развива по различен начин", каза Атанасов. Той допълни, че вече има организация за създаването на инициативен комитет, както и план за провеждането на кампанията.

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Според Атанасов основната цел е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност. „Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България“, категоричен е той.

На въпрос дали забавянето на кандидатурата на Гюров създава риск от разпиляване на гласовете между различни кандидати на демократичната общност, Атанасов заяви, че очакването му е Гюров да поеме отговорност. „Информацията, която имам, е, че очакването на демократичната общност е Гюров да поеме отговорност. И това най-вероятно ще се случи и той ще бъде обединяваща фигура“, изтъкна депутатът от ДБ.

А относно това дали при евентуална кандидатура на Гюров демократичните сили ще потърсят подкрепа от ГЕРБ, Атанасов посочи, че това не е въпрос, който трябва да решават партиите, а самият кандидат. „Това е работа на номинирания, който ще се кандидатира като независим“, подчерта депутатът от ДБ. И изтъкна, че формациите, които вече са заявили подкрепа за кандидатурата, са готови да действат, но „на втора линия“.

Редактор: Станимира Шикова