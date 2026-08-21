Жители на вилната зона на курортното село Кранево се оплакват от сериозни проблеми с водоснабдяването, които по думите им се повтарят всяко лято от години. В района има близо 200 къщи, а част от хората твърдят, че в разгара на жегите през юли и август чешмите им пресъхват за седмици.

Парадоксът е, че домовете им се намират само на около километър от морето. Местните обаче разказват, че точно през най-горещите месеци, когато потреблението е най-голямо, са принудени да разчитат на бутилки, резервоари, хидрофори и водоноски.

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„От два месеца нямаме вода. Това се случва абсолютно всяко лято, вече 20 години“, разказа една от живеещите в района пред NOVA. По думите ѝ през годините хората са получавали различни обяснения - от остарялата инфраструктура и амортизирания водопровод до недостиг на вода, но трайно решение така и не е намерено.

Жената твърди, че е изпращала сигнали и заявления до институциите и ВиК, но проблемът продължава. Сред потърпевшите е и мъж, който живее в Германия, но през лятото се прибира в къщата си край Кранево. Той обясни, че вече втора година семейството му се сблъсква със същата ситуация.

„Имам дете на 2 години. Няма къде да го къпем, трудно ни е, не можем да перем“, разказа мъжът. Семейството е принудено да търси алтернативи във Варна, при приятели и познати, а понякога използва дори душовете на плажа, за да изкъпе детето.

Когато купил имота си през март, проблем не съществувал, защото през зимата вода имало. Едва след настъпването на летния сезон разбрал, че през юли и август водоснабдяването рязко се влошава. „Точно тези два месеца са най-тежките“, казва той.

Друг повод за недоволство на жителите е липсата на достатъчно информация от ВиК. Те твърдят, че многократно са търсили дружеството, но не получават ясен отговор каква е конкретната причина за липсата на вода и кога нормалното водоснабдяване ще бъде възстановено.

„Това, което най-много ни тежи, е, че нямаме обратна връзка. Всеки ден звъним и всеки ден ни казват, че се работи. Но минаха повече от 20 дни. Каквато и авария да е имало, поне трябва да знаем какво се случва и какъв е вариантът“, разказа друга жителка.

За района е осигурена водоноска, но според хората тя е крайно недостатъчна. Те посочват и друг проблем - цистерната е разположена в началото на вилната зона, което затруднява възрастните жители, които не могат лесно да стигнат до нея.

Част от семействата пътуват до съседни населени места, за да пълнят бутилки с вода. Други са инвестирали в сондажи, резервоари и хидрофорни системи, но и това невинаги решава проблема при продължително прекъсване на водоснабдяването.

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Жителите поставят въпроса дали проблемът е свързан единствено със старата инфраструктура. По думите им същият водопровод обслужва и курортния комплекс „Златни пясъци“, а липсата на вода във вилната зона съвпада с пика на туристическия сезон.

Затова част от хората подозират, че именно рязкото увеличение на потреблението през юли и август може да е сред причините за проблема. Някои стигат и по-далеч в подозренията си и допускат, че водни количества може да се насочват за други нужди. Към момента обаче жителите не представят доказателства за подобно отклоняване.

За коментар по случая NOVA потърси ВиК - Варна. От дружеството обясниха, че ще препратят запитването към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй като казусът е в неговата компетентност.

Кметът на Кранево Атанаска Иванова също заяви пред NOVA, че е запозната с проблема. По думите ѝ причината е в недостатъчния капацитет на водохранилището, което захранва района. Съоръжението не може да осигури необходимите количества вода за всички потребители, тъй като първоначално инфраструктурата не е била проектирана за днешното ниво на застрояване и разрастване на зоната.

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